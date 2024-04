Il WEC arriva in Italia: dove incontrare Valentino Rossi, quando scenderanno in pista le Ferrari e molto altro

Dopo la sensazionale 1812 Km del Qatar è tornato il momento di riaccendere i motori per il campionato del mondo endurance, che sposta tutto il suo paddock dal Medio Oriente alla Motor Valley, precisamente all’Autodromo di Imola per incantare i tifosi italiani con la sua azione. Abituato a sondare il tracciato del Tempio della Velocità - in questo caso chiuso fino a settembre per via di lavori di modernizzazione - il WEC approderà per la prima volta sul circuito di Imola, uno dei più iconici della storia del motorsport, per una sfida ancora da interpretare. Perché anche se l'autodromo romagnolo ha già ospitato il mondiale endurance ormai quarant’anni fa, le incognite sono tantissime: il comportamento degli pneumatici, la carreggiata stretta che renderà difficili le fasi di doppiaggio e di bagarre, il meteo che ancora è più che incerto. Insomma il WEC in Italia troverà non solo l’affetto dei tifosi, ma anche una sfilza di challenge da dover affrontare e, sulla carta, sembra proprio il weekend da vivere in ambito motori.

Il tutto diventa ancora più interessante quando si dà uno sguardo alla griglia, che vede Valentino Rossi alla prima gara di casa della stagione, per la prima volta nel mondiale a ruote coperte: infatti il pluricampione del mondo sulle due ruote sarà al volante della BMW M4 GT3 del Team WRT, ovviamente colorata di blu e giallo fluo e con il numero 46, affiancato dai suoi compagni di squadra che in Qatar hanno dimostrato di avere davvero un buon passo. Nonostante la gara in medio oriente infatti sia stata dominata da Porsche, il team del Dottore è riuscito a tagliare la linea del traguardo in quarta posizione, con tutte le carte in regola per provare a vincere le prossime tappe. In classe GT3 infatti, insieme alle grandi performance dimostrate dalla casa tedesca di Porsche, sia le Ferrari di AF Corse che le BMW hanno dimostrato di avere un gran passo, con un Balance of Performance - spiegato qui per chi non lo conosce - davvero equilibrato che ha visto più forze giocarsi la testa della corsa. Quindi sì, a Imola potremmo vedere un Valentino davvero competitivo davanti ai suoi fans italiani.