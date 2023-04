In Argentina siate duri senza mai perdere la tenerezza: Franco Morbidelli c'è

Così lo abbiamo pensato e scritto più volte: Franco si salverà da solo. Ne uscirà perché ne è sempre uscito, arrivando dove una vita tanto generosa quanto complessa gli ha permesso di arrivare. È presto per dire che sarà là davanti per la gara e per i punti che contano, ma come si può fissare un punto, tracciare una linea, tra le cose che cambiano? Questo sabato è la nostra linea: Franco a Termas de Rio Hondo è stato molto più veloce del compagno di squadra, quello che fino a due settimane fa doveva essere pronto a vincere un mondiale, e si è certamente ritrovato a sorridere guardando i tempi lampeggiare sul display della M1. Non è uno specialista del bagnato Morbidelli, la velocità non gli arriva da quello. Non ha usato gomme diverse come avrebbero potuto fare altri piloti più dediti alla scommessa. La tecnica ci suggerisce che Franco potrebbe essere più capace a sfruttare una gomma dura, un po’ come faceva Valentino Rossi, abituato ad uno stile di guida meno esasperato. Ma la tecnica adesso non conta nulla: stasera, dopo la gara sprint, Morbidelli si chiuderà nel box coi suoi ingegneri a capire cosa non ha funzionato prima, tra l’assetto della moto, la gomma, l’aerodinamica e magari pure l’elettronica. Per la prima volta da tanto tempo però, la risposta la dovranno trovare in una di queste cose, non più guardando il pilota e la sua telemetria. Quello, Franco Morbidelli, c’è.