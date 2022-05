In guerra e in MotoGP: ecco la nuova diavoleria militare del Motomondiale

Il team Suzuki lascerà il campionato MotoGP alla fine del campionato, ma ciò non significa che il team sia inferiore ai suoi rivali. Anzi. Joan Mir ha vinto il titolo mondiale nel 2020, Alex Rins mostra una certa costanza nei risultati e all'interno del box vengono utilizzati impianti tecnologici all'avanguardia. A cominciare dal sistema radio derivato dal mondo militare, che non necessita di WiFi o radiofrequenza.

Ciò è stato confermato dall'ingegnere informatico, Claudio Rainato, a Speedweek.com. "Questo sistema ha una portata molto ampia, è una tecnologia militare che funziona bene anche a chilometri di distanza e ci permette di comunicare perfettamente".

Un sistema perfetto per uno sport fortemente al limite come la MotoGP, dove le comunicazioni devono essere archiviate al millisecondo come accade sulla pista dei prototipi. La tecnologia è particolarmente utile in caso di bruschi cambiamenti del tempo o incidenti in qualifica. “Un membro del team che comunica con noi può risparmiare secondi importanti o addirittura minuti. Sappiamo molto velocemente se c'è stata una caduta, un problema tecnico o se ha iniziato a piovere. Altrimenti bisognerebbe aspettare che piovesse in pit lane o sullo schermo della tv”, ha spiegato Claudio Rainato.

“Le fondamenta sono le cuffie, la radio e una rete, un software e un hardware specifici. Ci sono alcune notizie cruciali di cui abbiamo bisogno presto, ci sono vari canali per questo. Ad esempio, c'è un gruppo principale in cui sono collegati i meccanici, l'ingegnere capo e il tecnico elettronico. Sono le persone che ascoltano e parlano costantemente", ha aggiunto l'ingegnere Suzuki. “Naturalmente la parte di Joan non può sentire quella di Alex e viceversa. I team leader e i project leader hanno la capacità di ascoltare ovunque. Lo stesso vale per le persone che lavorano con i dati in background. Puoi partecipare attivamente a cose importanti". Peccato che dalla prossima stagione di MotoGP sia solo un ricordo per tutti gli uomini impegnati ai box.