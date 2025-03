Indian Wells amaro per gli azzurri e no, tra le sue vittime non solo Berrettini e Sonego: ecco come Jasmine Paolini ha dovuto salutare il Master 1000

Indian Wells doveva essere un banco di prova importante per il tennis italiano, ma si è trasformato in un torneo da dimenticare. L'ultima speranza era Jasmine Paolini, che però si è arresa agli ottavi contro una Liudmila Samsonova perfetta: un 6-0 6-4 che non ammette repliche e che certifica le difficoltà dell’azzurra nel trovare il bandolo della matassa. “Lei ha fatto pochissimi errori e così diventa una giocatrice molto difficile da affrontare. Nel secondo set sono riuscita, in qualche modo, a rimanerle vicino, però non abbastanza”, ha raccontato l'azzurra a Ubitennis, riconoscendo la superiorità dell’avversaria. Ma è l’intero torneo a essere stato un fallimento totale per il movimento azzurro. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si sono fermati ai quarti di finale nel doppio, battuti dalla coppia numero uno al mondo Mate Pavic/Marcelo Arevalo con il punteggio di 7-6, 6-4. Un risultato amaro, che si somma alle eliminazioni in singolare di Matteo Arnaldi, sconfitto da Brandon Nakashima, e dello stesso Berrettini, che si è arreso nettamente a Stefanos Tsitsipas in una partita mai realmente combattuta. Lorenzo Musetti, invece, ha avuto tra le mani un match point contro Arthur Fils, ma ha finito per uscire anche lui prematuramente dal torneo.