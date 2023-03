Jacky Ickx, la figlia Vanina e il senso di una fotografia nel giorno della festa del papà

Di Damon Hill, costretto a dire alla madre, il 29 novembre 1975, che il padre Graham era morto in un incidente aereo. Di Keke e Nico Rosberg che abbracciati che festeggiano il mondiale del 2016. Di Jos Verstappen e Michael Schumacher che scherzano in un’intervista del futuro dei propri figli, non sapendo ancora che 20 anni dopo avrebbero corso insieme.

Di Lewis Hamilton che in ogni intervista ricorda: “Mio padre ha dato tutto per farmi correre”. Di padri assenti e di chi sta dietro ai box.

Come Charles Leclerc che ad ogni vittoria guarda il cielo, come Carlos Sainz che sa che in pit-lane o da casa ci sarà sempre qualcuno a guardarlo. Di padri che cercano di recuperare il tempo perso. Come Jacky Ickx che, a 78 anni, abbraccia la figlia sul sedile di un aereo, in partenza per l’ennesimo Gran Premio della sua vita.