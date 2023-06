Jacques Villeneuve contro Leclerc sul casco in onore di Gilles: "Doveva chiedere alla famiglia, per noi uno shock"

Piccolo incidente "diplomatico" per Charles Leclerc nel sabato del weekend di gara in Canada causato dal casco speciale indossato questo fine settimana in onore dell'eroe di casa, e grande leggenda della scuderia Ferrari, Gilles Villeneuve. Il monegasco infatti negli anni ha più volte dimostrato la propria stima e ammirazione nei confronti del compianto pilota canadese che, in occasione del Gran Premio del Canada, ha voluto omaggiare portando in pista nella giornata di giovedì un casco in suo onore con una grafica simile a quella utilizzata da Villeneuve negli anni d'oro nella scuderia del Cavallino.

Durante la mattinata di sabato però sono emerse alcune indiscrezioni su un malcontento da parte della famiglia Villenuve che non avrebbe apprezzato la mancata comunicazione da parte di Leclerc e del suo entourage: nessuno avrebbe infatti avvisato i parenti di Gilles della volontà di portare in Formula 1 tale casco. Il bel gesto del monegasco ha quindi di conseguenza fatto storcere il naso ai Villeneuve, in particolare a Jacques, che avrebbe voluto negare l'uso del casco celebrativo.

A spiegare la situazione, una volta risolto il problema, è stato lo stesso Jacques Villeneuve che a Motorsport.com ha rivelato la dinamica dell'accaduto: "Sono mia madre e mia sorella le persone maggiormente coinvolte in questo tipo di questioni ma è stato uno shock enorme vedere quel casco giovedì. Nessuno ci aveva avvisati. Quando Hamilton ha indossato il casco di Senna ha coinvolto la famiglia, ovviamente, perché non sono cose che si possono fare senza consultare i parenti".