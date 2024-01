Jannik Sinner, il ragazzo che ci ha portato nel futuro

Quando Sinner ha affossato in rete il possibile match-point e, pochi minuti dopo ha ceduto il servizio, subendo il mini-break fatale, che gli è costato il primo set perso del torneo, abbiamo avuto paura, non c’è da nasconderlo, perché anche in una giornata stregata, in cui non ci sono motivi per cui possa vincere, Djokovic sembra imbattibile, si porta dietro un’aura di ineluttabilità, in cui volere e potere coincidono, diventando sceneggiatore, regista e attore principale della propria partita. Inoltre, per accrescere le nostre ansie, ha fatto quello che contribuisce a rendere mistico il suo personaggio: è andato in bagno, per cambiarsi, ma, nell’immaginario comune degli appassionati, per ricaricare le pile in vista di una rimonta ormai quasi scontata.

Sinner ha atteso, cercando di eliminare questi pensieri dalla testa, di non rivivere i fantasmi della semifinale di Wimbledon del 2022, in cui si trovava nella stessa situazione, e si è messo a saltellare, giocherellando con la pallina, aspettando che si alzasse nuovamente il sipario, senza avere il minimo dubbio, che quello sarebbe stato il suo spettacolo, in cui lui sarebbe stato l’unico protagonista sul palcoscenico, riducendo l’avversario a comparsa.

Questo è stato Djokovic nel quarto set, una comparsa, Sinner si è fatto enorme, ha messo da parte le incertezze e ha martellato da fondo campo, proprio come aveva fatto nei primi due set, giocando un tennis supersonico, che appartiene al futuro, alla prossima generazione di tennisti. Nole ha provato a ribellarsi, ad arrabbiarsi, a gesticolare nei confronti del proprio angolo, ma è apparso fuori dal tempo, incastrato in un passato dal quale non è stato in grado di uscire, un vecchio leone ferito, che ha cercato di sferrare le ultime zampate, accorgendosi, con lo sguardo di chi sembrava averlo capito, che non avrebbero sortito nessun effetto. Oggi è un giorno speciale, ci siamo accorti che il tempo passa anche per Novak Djokovic e a farcelo notare sono stati i colpi e la tenuta mentale di un giocatore italiano, Jannik Sinner, che, con la classe e l’eleganza dei grandi campioni, si è consacrato definitivamente anche a livello slam.

Non so se sia giusto parlare di passaggio di consegne, Djokovic è il più vincente giocatore della storia del tennis, e quest’anno potrebbe anche vincere tutti gli altri tre slam rimasti, per questo quello che abbiamo visto stamani assomiglia più a un passaggio di epoche. Sinner ci ha mostrato, come se avesse un portale spazio-temporale, come sarà il tennis del futuro, e noi siamo rimasti sorpresi nel vedere che il Djokovic di adesso, non ha armi per poter farne parte. In fondo, ogni epoca ha i suoi campioni e quella in cui stiamo per entrare, ha Jannik Sinner come principale portabandiera.