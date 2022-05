Jos Verstappen “deluso” da Leclerc: “Non me l'aspettavo”

Jos Verstappen non si limita a godersi l'ennesima vittoria del figlio. L'ex pilota di Benetton, Tyrrell e Arrows, dopo Miami, oltre ad esaltare il campione del mondo in carica ha sottolineato gli errori altrui nella conseuta rubrica che tiene sul sito di Max.

"La fase finale della gara, con l’entrata della Safety Car, è stata emozionante. Max è stato in difficoltà per un momento – ha scritto Verstappen senior – si poteva davvero vedere che stava lottando. Ma in quei momenti lui sa esattamente quello che sta facendo. Ad essere onesti, mi aspettavo che Charles Leclerc passasse. Con tutte quelle zone DRS, era difficile creare un gap. Per fortuna Max è riuscito a mantenere il vantaggio, è un pilota duro".

Stando a Jos, per Max non è stato un weekend facile: "I problemi con la macchina che ha avuto venerdì hanno significato che ha fatto pochissime prove. Quel tempo per regolare la macchina ti serve, soprattutto su un nuovo circuito stradale. Posso capire perché fosse un po’ irritato, dopo due vittorie di fila, la differenza con Leclerc è ancora di 19 punti. [Il titolo] può andare in una direzione o nell’altra, ma è chiaro che non si può avere alcun ritiro. Se l’affidabilità della Red Bull dimostra di essere buona, allora penso che Max avrà un’altra buona stagione e avremo un duello emozionante tra lui e Leclerc. A quel punto sarà davvero una questione di quale squadra svilupperà meglio la macchina e quali aggiornamenti funzioneranno meglio”.