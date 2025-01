Juventus-Milan, cronaca da Supercoppa: Motta è un mago? Un pir*a? Diciamola tutta, ci vorrebbe Gianni Brera. E in campionato...

Sfida ribaltata. Conceição papà (6,5), che sa di non aver inventato il calcio, rinforza gli ormeggi. Tutti dietro a difendere un vantaggio, che nemmeno il più ottimista degli ultrà rossoneri avrebbe osato immaginare. La Signora ci crede poco. Ha gambe molli e cuore tiepido. Matteo Gabbia respinge l’ultimo assalto all’ultimo respiro. Sipario. Milan in finale, Juve a casa. E, forse, qualche dubbio nella Real casa comincia a serpeggiare. Far buoni risultati a La Spezia e Bologna è un conto. A Torino (sponda bianconera, of course), come insegna Giampiero Boniperti, “Vincere è l’unica cosa che conta”. Lo avrà capito Thiago Motta (5)? Non è un mago, ma nemmeno un pirla. Basta una scintilla a cambiare il corso del destino. Proviamo a scommettere su un’altra Juve in campionato.

Ergo, sarà derby della Befana in Supercoppa. L’Inter di Simone Inzaghi (8), che ha strapazzato l’Atalanta del presuntuoso Giampiero Gasperini (4), è pronta a stappare l’acqua minerale. Se è calcio. Ma, quando il pallone rotola, non bisogna mai dimenticare l’iniziale lezione del “Grangiuàn”. Mentre la corsa tricolore non aspetta. Fiorentina-Napoli e Roma-Lazio le sfide da seguire nel weekend. Attenti agli asterischi in classifica.