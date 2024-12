L’anno d’oro di Jasmine Paolini: ecco come è entrata nella classifica delle atlete più pagate del mondo

La risposta, come spesso accade nello sport, è nei risultati. A febbraio l’italiana ha conquistato il Wta 1000 di Dubai battendo in finale Anna Kalinskaya in tre set (4-6, 7-5, 7-5) guadagnando 800.000mila dollari, poi due grandi colpi sono arrivati in estate: il primo le è valso 1.251.629 dollari per aver raggiunto la finale al Roland Garros dove è stata sconfitta da Iga Swiantek (2-6, 1-6). Nello stesso torneo per Paolini sono arrivati anche 300mila dollari per la finale di doppio, giocata insieme a Sara Errani, e persa (7-6, 6-3) contro Coco Gauff e Katerina Siniakovà. Poi a luglio la finale di Wimbledon, in cui Barbora Krejcìkovà l’ha battuta in 3 set (2-6, 6-2, 4-6), è valsa alla toscana il montepremi più alto della stagione: 1.759.310 dollari. Infine, alle Wta Finals, giocate in Arabia Saudita a Ryhad, ha ricevuto 300mila dollari per la partecipazione e altri 320mila per la sua unica vittoria ai gironi contro la kazaka Elena Rybakina.

Il totale dei guadagni dai principali risultati ottenuti dalla numero 4 al mondo è di 4.944.739 dollari. In percentuale questa cifra è il 76% dei 6,5 milioni di dollari dalle attività in campo. Il restante milione e mezzo è diviso tra tutti gli altri tornei disputati come Cincinnati, Us Open e Eastbourne. Dal totale delle entrate sono esclusi i 180mila euro per la medaglia d’oro di Parigi 2024.