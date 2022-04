Ecco perché un successo Ferrari a Melbourne sarebbe il primo vero test per il mondiale di Leclerc

Dopo aver ottenuto la vittoria in Bahrain e il secondo posto in Arabia Saudita, il Gran Premio d'Australia potrebbe davvero rivelare di più sulle possibilità di Charles Leclerc di competere per il titolo di Formula 1 in questo 2022.

Leclerc, al comando della classifica con 12 punti di vantaggio sul compagno di squadra Ferrari Carlos Sainz e con un distacco non trascurabile, anche in questa primissima fase della stagione, di 20 punti rispetto a Max Verstappen, sta dando la sensazione di essere un pilota molto più completo rispetto a quando ha combattuto l'ultima volta nella prima parte del 2019.

Leclerc ha detto di sentirsi "molto cresciuto come pilota" con tutto "un po' più sotto controllo" rispetto alla sua breve esplosione di successi a Spa e Monza nella parte migliore della sua prima stagione alla Ferrari .

Le modifiche al layout dell'Albert Park (in particolare la rimozione delle vecchie curve 9 e 10) potrebbero favorire la Red Bull. Eppure, la Ferrari dovrebbe iniziare il weekend come favorita.

Durante la sua carriera in F1, Leclerc ha mostrato una propensione a imparare velocemente dai propri errori. E in Australia sarà richiesta una capacità simile. Se riuscirà a vincere a Melbourne, potrebbe essere ricordato come una pietra miliare nella ricerca di Leclerc per diventare il prossimo campione del mondo della Ferrari.