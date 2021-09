Se c’è una cosa da ammirare della Roma è la tradizione dei suoi capitani. Giannini, Totti, De Rossi, Florenzi e Pellegrini. Tutti romani de Roma. Un legame di sangue, di attaccamento per la propria città. Un motivo in più che ti spinge a uscire dal campo con un taglio alla gamba in più degli altri. Essere capitano della Roma è speciale. Una città da difendere, una curva da gestire, un risultato da portare a casa. Non è come Inter, Juve e Milan dove i tifosi vengono da tutto il mondo. Roma è dei romani e un pezzo di stoffa del genere ti porta ad agire di istinto e commettere anche degli errori. Come è successo a Lorenzo Pellegrini, pedina fondamentale del centrocampo di Josè Mourinho che nel corso degli ultimi minuti di gara contro l’Udinese è stato espulso. Un giallo evitabile non solo per come è avvenuto ma soprattutto per il peso specifico della partita che salterà. Il derby contro la Lazio.