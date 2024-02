L'ex compagno di squadra di Marc Marquez: "Ambizione disumana, ne ho visto solo un altro come lui". E avvisa Ducati...

“Arrivavo davanti a Marc Marquez, ma a fine stagione tennero comunque lui e cacciarono me”. Solo una considerazione, senza alcuna volontà di ripicca e senza alcun rimpianto. Anche perchè Vazquez è il primo a riconoscere che Marquez, anche da poco più che bambino, aveva qualcosa in più di tutti gli altri. “Se qualcuno ha delle ragioni per sospettare di Marc, uno di questi potrei essere io, che ho corso con lui nella stessa squadra nel campionato spagnolo, restandogli davanti, ma sono stato cacciato e lui è rimasto – ha scherzato – E’ un pilota che ha una gran voglia di vincere e con una ambizione disumana. Il suo livello è altissimo e la forza di avere otto titoli e volerne di più e poi andare dove è andato, in squadra con suo fratello e in un garage a conduzione familiare, come si suol dire, dimostra tantissimo della sua personalità. Vincerà delle gare e staremo a vedere: in Ducati potrebbero spaventarsi subito”.