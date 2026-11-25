Lo sport può essere attimo ma è anche eternità. E allora di un atleta ricordiamo le grandi vittorie, ma anche le grandi sconfitte e il modo di fronteggiarle. Federica Brignone lascia lo sci, e il modo in cui lo fa è riservato a pochi fortunati. Potremmo fare come tutti gli altri, dire che è stata la sciatrice italiana più vincente e sciorinarvi un elenco di gare e coppe estratto da Wikipedia. Ma lo sport è epica e non matematica, e di Federica Brignone noi preferiamo immortalare gli attimi, gli ultimi, che la renderanno eterna. La mazzata di un infortunio che sembrava aver messo la parola fine alla sua carriera, proprio prima delle Olimpiadi italiane. La corsa al recupero, il ritorno commovente e commosso a Plan de Corones. E poi quelle ultime, folli zampate sulla neve di Cortina. Con l'adrenalina che scorre nelle gambe e anestetizza il dolore, lottando contro il cronometro e contro il ginocchio, Federica Brignone si è portata a casa non uno, ma ben due ori a Milano-Cortina. Gli unici della sua carriera. E il suo testamento è proprio la fine della gara di Gigante, con la folla in ovazione, la tigre sul casco che sembrava anche lei incredula e Sara Hector e Thea Louise Stjernesund, un oro olimpico e un oro mondiale, in ginocchio sulla neve. L'inchino alla Regina delle Tofane che a Milano-Cortina è stata semplicemente troppo. Troppo forte, troppo brava, troppo coraggiosa, troppo resiliente, una parola che nello sport viene tanto abusata ma che in questo caso ci sta a pennello. È anche la plastica fotografia di una carriera atipica, di una scalata vera e difficile, con la vetta raggiunta in tarda età. Quasi, a sentire il suo corpo, fuori tempo massimo. Merito di quella tempra alpina che forgia caratteri spigolosi.