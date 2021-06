La frase sibillina di Alex Marquez: Marc ha un guaio fisico e sta soffrendo molto

“Marc ha un disagio che gli impedisce di essere al cento per cento. Sta soffrendo, e la Honda è una moto molto fisica” – lo ha detto Alex Marquez, in una recente intervista pubblicata dai media spagnoli. Il fratello dell’otto volte campione del mondo, oggi pilota del team di Lucio Cecchinello dopo una sola stagione con i colori di Repsol, scopre un po’ di più le carte sulle reali condizioni del 93. Niente di tremendamente preoccupante, soprattutto se paragonato al rischio concreto che Marc Marquez ha corso lo scorso anno, dopo la tremenda caduta di Jerez e i tre interventi chirurgici. Ma qualcosa di non meglio identificato che, però, gli impedisce di migliorare e tornare ad essere il fenomeno che conoscevamo. A Le Mans ha rimediato uno zero e, poi, anche al Mugello non è affatto apparso in forma, tanto da rimediare un altro zero e pure nelle dichiarazioni più recenti ha ammesso di essere in difficoltà. Viene da chiedersi se non sia sorta qualche ulteriore complicazione e se davvero tutta la situazione si sotto controllo. Alex Marquez, però, in proposito non ha dubbi: “Di sicuro rivedremo il Marc Márquez dei salvataggi, quello che riusciva a fare con la moto tutto quello che voleva, ma dovrà stare bene. Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico, deve sistemare una cosa fisica e tornerà come prima. E per la Honda sarà un grande aiuto, anche se non sarà subito al cento per cento”.