La MotoGP torna al Mugello, la gente torna al Mugello: la storia del circuito più bello del mondo curva per curva

Il tratto delle Arrabbiate, insieme alla Scarperia-Palagio, appartiene a Valentino Rossi. La sagoma inconfondibile sbuca in cima alla salita con l’anteriore che galleggia e, mentre solleva dolcemente il busto dal serbatoio, protende la lunga gamba destra verso l’asfalto, pronto per la staccata della Scarperia. È un’azione iconica, che il ragazzo di Tavullia ha ripetuto per anni, sempre all’attacco. Un settore che gli è valso dozzine di sorpassi. Gli appassionati lo hanno visto comparire dall’Arrabbiata 2 con in testa un cuore, Gianni Morandi, un faccione spiritato, delle ragazze in topless, una mucca, Francesco Totti, un pacco di pasta, una tartaruga e tanto altro.



Le tribune Ducati alle Biondetti sospingono i motori desmodromici in direzione Bucine e rettilineo finale. Le moto di Borgo Panigale, in realtà, non hanno mai avuto bisogno di aiuti esterni quando si tratta di inserire marce a gas spalancato. Il tifo rosso ha sempre funzionato come carburante extra per i piloti italiani in sella alla moto color passione. Loris Capirossi e Andrea Dovizioso, pensiamo a loro, hanno portato a casa diversi podi davanti a quel pubblico, che ricorda bene la gara di Andrea nel 2017. In quell’occasione rosso e giallo si mescolarono sotto al podio: la corazza di razionalità di Dovi crollò sulle note di Mameli, quando la commozione prevalse.

Il giro di pista si conclude, ma il giro di giostra è appena cominciato. Perché questa è la settimana del Mugello, dove non si dorme. Dove le colline si animano come travolgenti onde di libertà, senza più restrizioni. Lasciamoci coinvolgere, lo meritiamo.