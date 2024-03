La MotoGP vista dal camion di Sky: cronaca di un pomeriggio in diretta con Vera Spadini e Mattia Pasini

Paddock Live Show va in onda alle 16:15 e il messaggio di Vera mi è arrivato verso le undici, vuol dire cinque ore per lavorare a fatica con un mostro che mi fa le capriole in testa. Entro nel camion di Sky venti minuti prima dell’inizio della trasmissione, in tempo per guardare la fine del turno con Rosario Triolo. Nel camion c’è uno stanzino per le riunioni, la cabina di commento con di fronte un piccolo divanetto nero, una macchina per il caffè e lo studio mobile con le vetrate che affacciano sul tracciato. È incredibile come il turno della MotoGP fermi le vite di tutti all’interno di quello spazio così ristretto: anche i tecnici guardano la televisione come se ci fosse la finale dei mondiali e sul dischetto a tirare il rigore fosse il turno di un loro parente. Parlare un po’ del turno mi rilassa. Mi sento pronto al lancio, lo spirito a metà tra quello di un paracadutista acrobatico che sta per tuffarsi dall’aereo e un povero disgraziato legato in mutande su di una catapulta.

Ripenso a quella che per me continua ad essere l’unica strategia corretta in momenti come questo: concentrati sull’esperienza, sul fatto di aver avuto una clamorosa botta di culo, roba letteralmente impagabile perché non c’è un biglietto che ti consenta di fare queste cose. Goditi la prima volta, sii presente, gustati il momento, respiralo. Non c’è altro, non c’è mai stato.



Mentre il turno finisce mi chiamano, è il momento. In studio ci sono due sgabelli, gli stessi su cui hanno appoggiato il culo personaggi come Valentino Rossi o Max Biaggi, mentre Vera starà in piedi, statuaria. Mi siedo e vengo microfonato: il trasmettitore rimane attaccata allo sgabello, quindi una volta in assetto non ti puoi alzare e neanche muovere più di tanto. Assieme al microfono color carne, di quelli che usano sia alle conferenze che a Zelig, c’è una cuffia. Una volta partiti, mi spiegano, non potremo sistemare più nulla, quindi faccio abbassare il volume per paura di perdere le informazioni dallo studio. Nell’auricolare parla la regia da Milano con il coordinamento di Marco Frisoli - che è un po’ come l’operatore di Matrix - a cui si aggiungono le voci degli inviati, i loro ospiti nel paddock e, naturalmente, i piloti. Davanti a me c’è Alessandro Vermini, Pillola, un genovese sui quarant’anni che da anni lavora come cameraman per Sky Sport MotoGP: è particolarmente soddisfatto perché per gestire le telecamere dello studio ha un joystick che sembra trafugato da una sala giochi.