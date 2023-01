La nuova fiamma di Lewis Hamilton è l'ex di Kanye West? Gli indizi social che non lasciano dubbi

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, da anni al centro del gossip internazionale per i presunti flirt che lo vedrebbero coinvolto, in questa pausa invernale dalla Formula 1 ha destato un nuovo interesse online, dove da alcune settimane si discute di una nuova presunta relazione, questa volta con la modella Juliana Nalu.

Per rigenerarsi e prepararsi al meglio a una nuova stagione di Formula 1 il britannico, che punta all'ottavo titolo mondiale per distruggere l'ultimo record rimasto intatto davanti al suo cammino, ha scelto una vacanza in Antartide dove, tra relax e allenamento, sta ricaricando le batterie in vista del suo 2023 sportivo che prenderà ufficialmente il via il prossimo marzo in Bahrain, nella gara inaugurale della nuova stagione.

In più occasioni Hamilton si è infatti immortalato, pubblicando gli scatti sui social, mentre si allenava tra i ghiacci, sciava o si concedeva lunghi bagni in acqua termale, sempre in compagnia di amici e colleghi: un esempio su tutti l'ex snowboarder olimpico Shaun White che si è unico a Lewis in queste settimane di ferie.