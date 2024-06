La storia più bella di Barcellona la racconta Juan Manuel Correa: sul podio in F2 dopo cinque anni con il ricordo di Anthoine Hubert

Come una salita ripida da fare quasi tutta in retromarcia, per Juan Manuel Correa salire sul podio di Barcellona dopo un weekend impeccabile è forse una delle soddisfazioni più importanti della sua carriera. Ripartito con una stagione in Formula 3, dopo solo sedici mesi dall’incidente, nel 2022 è riuscito anche a salire sul podio di Zandvoort, in parallelo a un programma nell’endurance, dove ha corso con la LMP2 del team Prema nello European Le Mans Series e nel WEC l’anno seguente, partecipando anche alla sua prima 24h di Le Mans. Un ritorno non semplice quello al volante per via anche di una frattura metatarsale al piede sinistro durante i test a Jerez di Formula 3, prima dell’inizio della stagione del 2022, che gli hanno impedito di partecipare a tutte le tappe iniziali del calendario.

Tre anni dopo dal suo ritorno alle corse però Correa sale sul podio della Sprint race a Barcellona e fa sentire più vicino il ricordo di Anthoine Hubert. La direzione gara poi ha deciso di penalizzarlo, per un’incongruenza nell’analisi dei track limits, ma il pilota della DAMS ha subito rimediato, optando per una strategia diversa in Feature race che gli ha permesso di finire terzo alla gara della domenica. Una condotta di gara che gli fa onore, che lo riporta indietro di cinque anni quando era anche un atleta del Sauber Junior Team e insieme a Tatiana Calderon collaudava e testava le monoposto di Formula 1 con la possibilità di correrci un giorno. Quando concludeva la gara a Le Castellet nel 2019 secondo, salendo sul gradino del podio più vicino a quello ottenuto da Anthoine Hubert, primo sul circuito di casa sua, in una coincidenza che fa emozionare anche lui in conferenza stampa una volta finito il weekend spagnolo della Formula 2.