Les folies de Le Mans: a voi le MOWgelle del GP di Francia 2024, solo per dirvi perché Pecco Bagnaia continua a sbagliare di sabato

Marc Marquez: 9 - È solo questione di tempo e lo sa. Non vuole neanche più la Ducati ufficiale, gli basta (dice) la moto aggiornata. Per i tifosi italiani resta simpatico come il modulo delle tasse, ma vacca boia come guida! Bagnaia si sta ancora chiedendo cos'è successo in quell'ultima curva mentre il cabroncito porta a casa altri due secondi posti e sale al terzo gradino in classifica in compagnia proprio di Bastianini. Per trovare un altro pilota con la sua stessa moto bisogna scendere di 42 punti per arrivare al nono posto da Fabio Di Giannantonio. E per due gare non ha speronato nessuno! Spietato.

Pecco Bagnaia: 8 - ok, diciamoci la verità: accumulare zeri non porta vantaggi. Tutto sommato è tornato veloce di venerdì e in qualifica, ma il weekend ha ancora il suo 'Black Sabbath'. Dopo buona parte di gara in testa lo passano Martin e Marquez, lui ci prova ma niente. Resta secondo in campionato e la strada è ancora lunga, ma come si dice in questi casi: "da te mi aspettavo di più". Confuso.

Pedro Acosta: 5,5 - Sabato benino, sesto e primo delle KTM; domenica dopo due giri si stende e gara finita. A fine gara commenta con un criptico giro di parole: “Fa male perché un’altra volta abbiamo fatto una cazzata a Le Mans, non so se è la Francia, o il circuito o sono io ma non va mai bene". Dai che al prossimo giro si torna a masticar paella, vedrai che andrà meglio. Opaco.