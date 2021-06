Lewis Hamilton, le colpe di Monaco, Schumacher, il razzismo e il futuro: "Io in pista a 40 anni?"

Cose che però non riguardano la politica, precisa Lewis: "Non sono per niente bravo in politica! Cerco solo di dare il mio contributo, di trovare il modo di far arrivare dei messaggi - ha spiegato al Corriere della Sera - Per essere sicuro che mio nipote di 5 anni, e quelli della sua generazione, non vivano quello che abbiamo vissuto noi. Che trovino un mondo più aperto".

La lotta al razzismo rimane per lui un tema di fondamentale importanza e, con ogni probabilità, uno degli aspetti su cui si baserà il suo impegno sociale post-ritiro. Impegno in parte "ispirato" dall'incontro con Nelson Mandela: "Avevo 23 anni, vivevo sulle montagne russe e non ero preparato per un incontro così importante. Se potessi vederlo ora gli chiederei dove e come ha trovato la forza di uscire di prigione senza provare rabbia, risentimento, odio. Come ha fatto a prendere un tè con i giudici e le guardie che lo avevano incarcerato".

A rendere orgoglioso Lewis del suo team è anche l'impegno della squadra su questo tema, fondamentale per tutti e non solo per lui: "C'è un impegno serio. Un controllo continuo anche dei partner con i quali lavoriamo, per rendere il nostro sport più inclusivo. Per far sì che aumenti la presenza femminile e delle minoranze. Ma una cosa è parlare, l’altra è agire. Sono due fasi distinte".