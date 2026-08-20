Lewis Hamilton a Zandvoort a bomba: “Torno nel paddock con la migliore forma di sempre, sono carico. La Ferrari? Ora sono gli altri a copiare noi”. E su Max e il 2026…

“Di solito stacchi per una o due settimane, c’è un po’ di festa e tutto il resto. Stavolta ho colto l’opportunità per alzare l’asticella: mi sono allenato per tre settimane di fila. Torno nel paddock con la miglior condizione fisica di sempre in vent’anni. Più che rilassato, mi sento carico di energia”, ci ha raccontato durante la media session organizzata dalla Ferrari qui in Olanda.

Ma non solo. A caricarlo è anche il feeling con la Scuderia, ormai molto forte. Le difficoltà e i dubbi che avevano caratterizzato il 2025, infatti, per il sette volte campione del Mondo sono solo un brutto ricordo. “Ci è voluto un anno intero per entrare in perfetta sintonia, ma ora ci siamo”, spiega Sir Lewis riflettendo sul suo percorso a Maranello. “L’anno scorso dissi che la Ferrari doveva tornare a essere innovatrice, il punto di riferimento che gli altri inseguono. Oggi siamo noi gli innovatori: la concorrenza sta copiando i nostri concetti sull’ala e sull’impianto di scarico. Abbiamo trovato la giusta formula di lavoro e i risultati stanno dimostrando che la direzione è quella corretta”.

I risultati lo dimostrano, nonostante ci sia ancora uno step da compiere per allinearsi alla Mercedes. Anche su quest’aspetto, l’inglese sembra infuocato: “Non guidiamo ancora d’istinto, il carico di lavoro per piloti e tecnici con queste regole è enorme. Ma essere qui, subito dietro alla vetta e pronti a fare l’ultimo passo per riportare la squadra dove le compete, è straordinario. Stiamo già pianificando persino il 2027”.