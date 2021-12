Lin Jarvis: “Chi è Marc Marquez? Tanta gente non ne ha idea. Invece tutti sanno chi è Valentino Rossi"

Poi il britannico di Yamaha analizza le stagioni di Valentino, ognuna con i suoi momenti chiave: “Ci sono stati diversi capitoli in questa storia. L'inizio è stato molto positivo, ovviamente. Ci ha portato alla vittoria. Poi le cose sono cambiate un po' quando è entrato in scena Jorge Lorenz, che si è unito a noi nel 2008. Valentino ha vinto i suoi ultimi due titoli nel 2008 e nel 2009 e Jorge il suo primo in MotoGP nel 2010. È stato allora che Valentino si è infortunato e se n'è andato alla fine dell'anno. Ecco, il 2010 non è stato un buon anno. Non è stato affatto un bel periodo quando Valentino ha deciso di lasciare la Yamaha. Non credo sia stato per causa mia, piuttosto credo se ne sia andato perché avevamo ingaggiato Lorenzo: la loro rivalità era molto accesa. Quando ha deciso di tornare eravamo la squadra con cui si sentiva a suo agio e siamo stati in grado di dargli l'opportunità di allungare la sua carriera, credo, perché era piuttosto disperato dopo il suo periodo in Ducati. Con noi ha saputo rinnovarsi. Quando è tornato a vincere, ad Assen nel 2013, è stato un grande momento. Nel 2015 è andato molto vicino alla vittoria del campionato e direi che la quest’ultima parte di carriera con Valentino abbiamo avuto un rapporto più paritario e maturo. Era una fase diversa della sua vita, andava più d’accordo con il suo compagno di squadra (Maverick Vinales, ndr.) e apprezzava la lealtà di Yamana nei suoi confronti. Tuttavia negli ultimi anni non è stato in grado di vincere ed è un peccato ma, come ho detto, la carriera di tutti, anche quella delle icone, a un certo punto finisce”.