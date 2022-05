Lin Jarvis ci va giù pesante su Franco Morbidelli

Continua il 2022 da incubo di Franco Morbidelli. Mentre Fabio Quartaro si trova davanti a tutti nel mondiale, l'ex vice-campione del mondo fatica in coda al gruppo, per la rabbia e la delusione di Lin Jarvis che dopo Jerez l'ha pubblicamente criticato.

"È stato deludente, mi aspettavo di meglio. Ha trovato un assetto migliore nel warm-up: abbiamo cambiato qualcosa sulla moto. La verità? Avrei sperato di più", ha ammesso candidamente il team manager della Yamaha.

Morbidelli dal canto suo ha cercato di difendersi: "Ero uno dei migliori nel warm-up, ma poi dopo i primi giri la gomma anteriore ha iniziato a surriscaldarsi e quindi non ho potuto spingere come in realtà avrei voluto".

Il contratto fino al 2023 ormai non può lasciare dormire sonni tranquilli al pilota italo-brasiliano che deve tornare quello di prima dell'incidente, altrimenti potrebbe anche perdere il posto.