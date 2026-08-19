Lo scrittore olimpico Gianni Miraglia dà l’estrema unzione al calcio italiano: “Serie A e Nazionale sono morte, lunga vita alla divina estetica di Sinner, Kimi, Ceccon e gli atleti del cambiamento (anche genetico)”

Il baricentro dello sport azzurro si è finalmente spostato, allineandosi al corso della storia, all’inevitabile evoluzione e alle mutazioni socioculturali che delineano ad ogni ciclo la realtà e una diversa percezione di essa. Uno stacco netto e sotto gli occhi di tutti. Sulle piste e nelle piscine trionfano ragazzi dai cognomi e dalle genealogie che raccontano l’altrove delle loro provenienze genitoriali, e che le valorizzano, esprimendosi in un perfetto italiano, intriso delle inflessioni regionali di chi è cresciuto nei nostri quartieri: lo parlano di sicuro meglio degli innumerevoli detrattori che ne rilevano le origini come se loro non fossero italiani a tutti gli effetti. Questi nuovi campioni sono l'archetipo di una classe di atleti moderni: studiano, viaggiano e, in venti secondi di intervista, emanano la freschezza del cambiamento in atto. Loro sono gli apripista che hanno imparato a saccheggiare il futuro, senza farsi abbindolare dalle rovine mitiche del nostro passato pedatorio. Di fronte a questo ineluttabile innesto - espressione di una storia umana che si rinnova - c’è chi blatera ancora di radici e chi si stupisce se questi ragazzi non corrispondono più allo stereotipo paternalistico del profugo o dell'immigrato da compatire. Sono semplicemente italiani, vincenti e liberi, capaci di ricordarci quanto possa essere gloriosa la dinamica nello spazio. Si volta dunque pagina, mentre la cariatide del calcio nostrano implode, in preda a una sindrome da arto mancante. Ridotto a un fenomeno mediatico in cui fanno clamore solo i suoi fallimenti, dalle esclusioni mondiali ai passivi leggendari rimediati nelle finali europee per club. Il sistema resta tenuto in vita da parossistici addetti ai lavori che, per inerzia professionale, sono costretti a parlarne.