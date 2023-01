Ma cosa ha in mente Jorge Lorenzo? Beccato alla Technical Park di Melara!

“Il campione spagnolo – ha affermato il titolare dell’azienda, Fabio Martini - Jorge Lorenzo ha scoperto su Instagram le nostre attrazioni. Non so se in futuro vorrà fare investimenti nel nostro settore, ma è venuto a informarsi su come funziona. Ci ha fatto piacere averlo in azienda, in special modo i dipendenti appassionati di motociclismo erano molto emozionati dalla visita del loro beniamino”. Tutto confermato, quindi, con tanto di foto fornita alla stampa, ma spiegazione molto vaga sul perché della visita, con Jorge Lorenzo che, comunque, è da sempre anche nel settore degli investimenti e del business. Possibile che abbia in mente di lanciarsi in una attività del genere? Oppure è più probabile che possa aver commissionato una attrazione che possa avere a che fare con le motociclette? Domande, queste, che per adesso resteranno senza risposte.