Ma quali maltrattamenti: il Palio di Siena è amore puro, e il cavallo è una divinità. Ecco perchè può essere crudele, ma per i fantini. Ma chi sono i favoriti alla vittoria?

In ogni caso, quello a cui assisteremo stasera alle 19:30 sarà il Palio dell'Assunta, ultimo dei due appelli del 2025 per portarsi a casa il drappo. I favoriti, come ormai accade da molti anni, saranno i fantini Giovanni Atzeni detto Tittìa (a caccia del record di 15 palii), e Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, rispettivamente 11 e 5 palii in bacheca. A rendere ancora più tesa la loro battaglia, sarà l'accesa rivalità tra la contrada dell'italo-tedesco e del pistoiese, rispettivamente monte di Civetta e Leocorno. Bartoletti avrà a disposizione Benitos, campione del palio d'agosto 2024, mentre Atzeni tenterà di replicare, assieme al suo Diodoro, la vittorioso carriera dello scorso luglio, passando dal bianco verde dell'Oca al bianco arancio del Leocorno, il cui ultimo trionfo risale all'agosto 2022, ottenuto proprio in tandem con Tittìa. Ad anelare al drappo, con buone possibilità, saranno anche la contrada di Valdimontone, riconoscibile dall'emblematica giubba rosa, che schiererà il binomio Giuseppe Zedde - Anda e Bola, e la contrada della Pantera, che conterà sull'esperienza di Dino Pes e Viso d'Angelo.

Questo il campo completo delle 10 (su 17) contrade partecipanti con i colori delle giubbe, fantini e cavalli:

Leocorno (bianco e arancio) con Giovanni Atzeni detto Tittìa e Diodoro

Civetta (rossonera) con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio e Benitos

Valdimontone (rosa) con Giuseppe Zedde detto Gingillo e Anda e Bola

Giraffa (bianco e rossa) con Elias Mannucci detto Turbine Ungaros

Tartuca (giallo e blu) con Antonio Siri detto Amsicora su Entu de Pietra Ulpu

Aquila (gialla) con Andrea Sanna detto Virgola e Diosu de Campeda

Drago (rosso e verde) con Andrea Coghe detto Tempesta e Zenis

Pantera (rosso e blu) con Dino Pes detto Velluto e Viso d'Angelo

Bruco (giallo e verde) con Mattia Chiavassa detto Tambani e Diamante Grigio

Onda (bianco e azzurra) con Sebastiano Murtas detto Grandine e Veranu

Ad ogni modo, risulterà fondamentale osservare l'ordine di entrata nei canapi, che definirà le posizioni delle due coppie di rivali: Pantera e Aquila, Leocorno e Civetta. Sarà determinante, poi, la contrada di rincorsa che, di fatto priva di possibilità di vittoria, deciderà di entrare in base alle proprie convenienze e ai propri accordi, magari presi proprio nei minuti antecedenti la mossa. La diretta dell'evento, col corteo storico, sarà su La7 a partire dalle 17:15, mentre l'ingresso in piazza dei cavalli è previsto per le 19:30.