Mai dire Marquez! O no? Signori, eccovi le perle di Valentino Rossi al PoretCast oltre la (solita) rivalità: "I piloti? Tutte teste di ca*zo"

“Il grande capo di Yamaha mi chiamò e mi disse che avremmo dovuto vederci. Venne a Tavullia e un po’ immaginavo cosa volesse dirmi – ha raccontato Valentino Rossi – praticamente mi licenziò, perché c’era da prendere Fabio Quartararo. Ma io sapevo di avere quaranta anni e chiaramente capivo la situazione, ma lo presi in contropiede chiedendogli di non lasciarmi a piedi e farmi avere comunque una Yamaha, magari da Petronas visto che comunque quel team andava forte. Non è riuscito a dirmi di no”. In quell’anno, il 2021, Valentino Rossi s’era però imposto di capire seriamente se avesse potuto fare ancora qualcosa di buono. “Doveva valerne la pena –ha spiegato – poi è arrivata Assen. In gara, in bagarre con Bastianini, sono caduto e ho fatto un bel botto e lì mi sono detto che avrei smesso. Caso vuole che proprio in quei giorni con la Franci abbiamo saputo che sarebbe arrivata Giulietta. I segnali che ci instradano? Sicuramente qualcosa c’è e è sotto gli occhi di tutti, ma non penso che riguardino queste cose. Queste cose capitano e basta. La scaramanzia? Io lo sono in maniera estrema, è quasi un problema. Ora che non corro più in moto un po’ meno, ma prima tanto davvero. Comunque fare uno sport ti porta a essere scaramantico di brutto. Lo psicologo? Non c’ho mai provato, ma potrebbe essere bello. Però oh: se vuoi essere scaramantico devi esserlo per bene. Io, ad esempio, la domenica prima della gara ascoltavo Bollicine di Vasco, ma per scaramanzia ho veramente fatto di tutto. La scaramanzia è una bega”.