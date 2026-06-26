Marc Marquez a tuono contro abbassatori e circuito di Assen, poi a Bezzecchi: “Se non riesce a prendere 37 punti qui…”

Poi gli facciamo una domanda sull’abbassatore anteriore, che è stato bandito con effetto immediato per rendere più sicure le partenze. Lui, con una certa sorpresa, lo boccia senza appello. E non solo: “Qui ci sono due cose da dire: dalla partenza alla prima curva è dieci volte più pericoloso, mentre è più sicuro dalla frenata alla prima curva. Quindi guadagnano in sicurezza lì, ma… ho fatto quattro partenze e in due sono arrivato alla prima curva con la ruota che non toccava per terra. Oggi è stato facile, chiudi un po’ il gas e sei a posto. Ma con tutte le moto lì voglio vedere chi pelerà il gas per mettere giù la ruota davanti. Certo, è normale, perché il posteriore è bassissimo. Ma se la frenata viene più naturale, nella prima parte qualcosa può accadere con grande facilità. Ricordo una volta con Petrucci a Barcellona, che mi è venuto addosso ma stava andando contro il muro”.



Sentire Marc Marquez così attento alla sicurezza fa un po’ effetto, anche perché lui è tra i pochi piloti in griglia ad aver fatto decine di partenze senza alcun tipo di abbassatore. Il fatto che rimanga quello al posteriore rende la manovra più critica, eppure è verosimile che Marc abbia il dubbio di uno svantaggio tecnico rispetto ad altri costruttori piuttosto che un vero timore della nuova procedura. Sulla quale, comunque, non vede grosse soluzioni: “È impossibile proibire l’abbassatore al posteriore in partenza, perché sarebbe impossibile controllare chi abbassa anche di poco e chi no”.



Notevole, infine, quando invece di fare strategia su sé stesso come nelle scorse gare, quando raccontava di essere sfavorito, come a Brno, o quando prevedeva di poter finire sul podio solo nel caso in cui gli altri avessero sbagliato. Stavolta la strategia la fa su Marco Bezzecchi, primo a fine giornata: “Se non riesce a fare 37 punti qui…”, dice alzando gli occhi.



La sensazione è che Marc si stia sentendo in piena lotta per il titolo, e non potrebbe essere altrimenti. E per riuscirci è pronto a giocare su ogni tavolo, anche quello delle dichiarazioni.