Marco Bezzecchi arriva in sala stampa con l’aria cupa, poi comincia subito a parlare della squalifica di Brno. Si scusa, lo fa più volte sia in inglese che in italiano. Poi dice, anche se in altre parole, di non essere andato subito a scusarsi col commissario di pista per non sembrare un paraculo. Tra una cosa e l’altra, poi, racconta di essere rimasto colpito dalle parole di Marc Marquez: “Tutto quello che facciamo lo vedono milioni di persone e questo è un dato di fatto. Il mio è un gesto che non va fatto, però c’è chi sbaglia e magari lo sgrida la mamma e finisce là, poi ci siamo noi che se sbagliamo non solo ci sgrida nostra mamma ma ci sgridano anche milioni di persone. Fa parte del nostro lavoro, dobbiamo accettarlo: non è una lamentela, semplicemente è come stanno le cose”. Sorride quando gli chiedono di Pecco Bagnaia e del trash talking che non sentivamo da qualche anno: “Sono molto contento, anche se non so come andrà: non ho mai avuto un amico come compagno di squadra”.



Bezzecchi saluta e arriva Enea Bastianini. A domanda, comincia a parlare delle scelte sportive di Ducati da quando Paolo Ciabatti ha lasciato il team: “Penso che Ducati nel 2024 abbia preso la propria decisione abbandonando un progetto per ambire ad altro. Da quel momento credo siano cambiate le cose in casa loro, prima molti piloti italiani erano in Ducati, me compreso. Immagino siano loro strategie, non so per quale motivo”. E poi ancora: “Uno cerca di ambire sempre al massimo, come ho detto credo che l’ dentro abbaino gestito la cosa in modo un po’ particolare, perché se non rimarrà neanche un pilota italiano è ovvio che qualche dubbio c’è sul fatto che qualcosa non abbia funzionato a dovere”.



Più sintetico Andrea Iannone, che qui torna a correre nel mondiale con Harley-Davidson: “Mi dispiace, perché in Ducati ci sono stati tanti piloti italiani. Gigi guarda la prestazione e il risultato in pista”. Il che, verrebbe da aggiungere, è piuttosto naturale.