Di precedenti simili nella storia della MotoGP ce ne sono stati tanti, ma nessuno perfettamente uguale e per Marc Marquez non ci sono precedenti su cui fondare ipotesi, pronostici e calcoli vari. E Marc ne è perfettamente consapevole: “E’ fantastico essere di nuovo qui con tutti voi – ha detto in conferenza stampa pochi minuti fa - Domani tornerò a guidare una MotoGP, la mia moto e sono nervoso. Molto più nervoso del solito, ma adesso è tornato il momento di ricominciare a divertirsi anche con tutta la squadra. Non abbiamo nessun obiettivo per la gara, sono molto contento di essere tornato qui ed è già una vittoria. E’ stato molto strano questo periodo, soprattutto dopo il Qatar, quando ho deciso di non correre in Qatar, perché non mi sentivo al 100% e i dottori me l’hanno sconsigliato. E’ stato difficile, ma adesso abbiamo recuperato e le motivazioni sono molto alte”. Di obiettivi, giustamente, non se ne parla o se se ne parla è solo in termini di “riprendere le misure”. Soprattutto in considerazione del fatto che Portimao è un circuito di fatto nuovo per lui: "Qui non ho mai guidato una MotoGP, non sarebbe il massimo farlo con la pioggia, ma bisogna essere pronti a tutte le condizioni. Ho girato qui con una moto stradale, non ho però grande confidenza con questo circuito".