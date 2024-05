Martin spacca (cupolino e convinzioni) a Le Mans davanti a Marquez che beffa Bagnaia. Bastianini completa il poker Ducati

A contenere lo strapotere Ducati in terra spagnola ci hanno provato le Aprilia, con Maverick Vinales bravo a difendere la quinta piazza e Aleix Espargarò che, dopo le sportellate con Enea Bastianini, non è più riuscito a risalire dalla nona posizione. Tra Di Giannantonio, sesto, e Espargarò, merita di essere menzionato il settimo posto di Franco Morbidelli, finalmente capace di girare con il ritmo dei primi e di mettersi alle spalle anche un super aggressivo Brad Binder. E Pedro Acosta? Questa volta ha chiesto troppo e nel primo terzo di gara, mentre lottava per le posizioni da podio, ha chiesto troppo ai freni della sua GasGas finendo a terra. Stessa sorte è toccata al padrone di casa di LeMans, Fabio Quartararo, finito sulla ghiaia mentre era in sesta posizione, con la Yamaha che porta a casa zero punti visto che anche Alex Rins non è riuscito a stare nei primi quindici. Qualche punto, infine, sono riuscite a farlole Honda di Johann Zarco, dodicesimo, e di Takaaki Nakagami, quattordicesimo. Ultimo posto assoluto, ancora una volta, invece, per Luca Marini (con 40 secondi di distacco da Martin e ben 10 dal penultimo), mentre il suo compagno di squadra Joan Mir ha di nuovo chiuso sulla ghiaia.