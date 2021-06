Abbiamo sentito il fondatore del popolare canale Italian Fight Magazine (che al momento vuole ancora mantenere la sua “identità segreta”, che aveva promesso di svelare in caso di vittoria di Vettori, e nell’identificarsi non va oltre al diminutivo “Leo”) per un commento.



Partiamo dall’atteggiamento poco rispettoso di Adesanya. Che impressione ti ha fatto?

“Scene del genere sono abbastanza frequenti in questo sport, ma di solito avvengono nell’ambito della costruzione dei match, possiamo chiamarle polemiche della vigilia. Arrivati alla fine del match Adesanya se le poteva risparmiare, perché ormai non avevano più senso. È stato antisportivo”.

Quanto al match in sé?

“Nonostante Marvin abbia dichiarato che si sentiva di aver vinto il match, la trovo oggettivamente una sconfitta abbastanza netta. Una sconfitta che ci può stare, considerando che Adesanya è un campione assoluto, ma con l’obiettivo della cintura ormai sfumato, almeno per il prossimo futuro, è chiaro che le ambizioni di Vettori non possono che ridimensionarsi nel breve periodo”.

Ora come può muoversi Marvin?

“Per ricostruire una chance titolata si fa dura, perché Adesanya lo ha già battuto due volte, quindi tendono a non ripetere gli stessi match. La cosa migliore sarebbe che cambiasse il campione, ma in ogni caso Vettori deve ricostruirsi un percorso di imbattibilità piuttosto solido prima di tornare a pensare all’ambito titolato. Peraltro poi ovviamente ci sono anche altri contendenti al titolo, quindi la faccenda è ulteriormente ardua”.

È pensabile un passaggio di categoria per provare a sparigliare le carte?

“Avendo una struttura fisica molto possente, Marvin potrebbe pensare di salire nei medio-massimi, dove però avrebbe uno svantaggio nel reach (allungo), dunque sarebbe un po’ un azzardo. In alternativa potrebbe pensare a un ritorno ai welter, da dove era partito, ma ormai mi pare fisicamente troppo strutturato per scendere. Tutto considerato dunque la sua categoria ideale parrebbero i medi. Sotto ormai è difficile, sopra ci sarebbe il problema dell’allungo”.

Un cambio di federazione?

“Direi proprio di no. L’Ufc è la principale federazione e per distacco. Un distacco che si sta ampliando, quindi gli conviene indubbiamente rimanere lì e magari ritentare l’assalto tra un annetto, dopo aver dimostrato di esserselo meritato sul campo”.

Cosa potrebbe fare per migliorare?

“Attualmente è forte in tutto, e questo è fondamentale perché in questo sport la versatilità è imperativa, magari in questa occasione è mancato quel guizzo in più per tentare una finalizzazione, ma ci sono ancora grandi margini di miglioramento. Anagraficamente ha tutto il tempo per sperare in una nuova chance titolata e tecnicamente può sperare di fare altri salti di qualità, perché l’età glielo permette. La media dei campioni è di 31 anni, quindi lui è ancora in anticipo”.