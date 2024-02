Matteo Bertelle a MOW: "Con le nuove Pirelli vedremo gare ancora più di gruppo. Con Almansa nel Team Snipers? Non sono la prima guida"

Il Team Snipers ha presentato le Honda che Matteo Bertelle e David Almansa guideranno nella stagione 2024 di Moto3, mentre Paolo Simoncelli e i suoi lo hanno fatto lo stesso giorno a Misano. Ne abbiamo approfittato per fare due parole con Bertelle, diciannovenne veneto ormai al suo secondo anno di esperienza nel team di Mirko Cecchini, che ci ha raccontato le sue sensazioni sulla stagione che sta per iniziare.“Mi piacerebbe ripartire da dove avevo finito lo scorso anno”, inizia Matteo. “Alla fine del 2023 ho fatto veramente dei progressi importanti, anche perché a inizio anno non ero proprio velocissimo. Mi ci è voluto un po’ di tempo prima di essere abbastanza competitivo e quindi spererei di iniziare così. Iniziare con il piede giusto sarebbe importante. e continuare poi su una strada positiva.”



Credi che il Matteo visto nelle piste extra-europee dello scorso anno possa essere lo stesso di quello che vedremo tra poche settimane in Qatar?



“Sicuramente è quello che vorrei. Si dice che chi ben comincia è a metà dell’opera no? Sarebbe bellissimo partire subito forte e fare subito tanti punti. Non vorrei sparare troppo alto ma so dentro di me che mi sono preparato bene durante l’inverno. Sono andato a girare e allenarmi in Spagna anche con David (Almansa, ndr) e quindi secondo me sono un po’ più pronto rispetto all’anno scorso”.



Nel caso dovesse essere una stagione stellare hai nascosto in un cassetto il sogno Moto2 o ancora non ci hai mai pensato?



“Andare in Moto2 nel 2025 sarebbe un sogno. Vorrebbe dire passare su di una moto molto più avanzata. Dopo tantissimi anni che guido moto simili alla Moto3 sarebbe sicuramente molto figo. Però vediamo. Facciamo tutto con calma, anche perché dobbiamo prima dimostrare di andare forte in Moto3 in tutte le 21 gare e non solo in quelle fuori dall’Europa. Quando lo avremo dimostrato allora potremo sicuramente iniziare a parlarne”.