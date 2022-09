Max Verstappen conquista gli italiani: l’amore per Valentino Rossi e quella porta per un futuro in Ferrari…

Monza sarà anche una pista stregata per Max Verstappen che qui non è mai salito sul podio ma il suo rapporto con l'Italia è decisamente buono, come ha ribadito ai giornalisti italiani che lo hanno intervistato in una conferenza stampa diversa dal solito, incalzandolo anche in merito a un suo possibile futuro in Ferrari.

“Al momento il mio contratto è con Red Bull fino al 2028 e sono molto contento di essere dove sto. Ma come si dice ‘mai dire mai’, ho un ottimo rapporto con la Ferrari e vedremo cosa potrà succedere dopo il 2028. Magari non sarò più in Formula 1 chi lo sa”.

C'è chi azzarda anche un paragone con Valentino Rossi, che ha dipinto di giallo con i suoi tifosi i circuiti di tutto il mondo così come come ora la Formula 1 è decisamente molto più arancione. "Ero solito guardare la Moto GP e sono sempre stato molto impressionato dal seguito che aveva Valentino Rossi e quello che lui riusciva ad avere dai suoi tifosi. Devo dire che per me è di grande supporto vedere il colore arancione in molte parti di alcuni tracciati e percepire il tifo. Gli olandesi sono dei grandi appassionati di sport ed avere finalmente un gran premio in Olanda ha aiutato tantissimo per aumentare la popolarità di questo sport nel nostro paese”.