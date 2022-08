Max Verstappen in versione cannibale avvisa la Ferrari: “Non siamo a Spa per arrivare secondi”

Max Verstappen non ha intenzione di correre facendo calcoli nella seconda parte di stagione, che scatta questo weekend da Spa.

Il campione del mondo in carica potrebbe accontentarsi anche di un piazzamento nelle prossime gare, senza dannarsi l'anima a rincorrere le Ferrari che invece saranno costrette a rischiare, ma nella sua testa c'è un solo obiettivo: il primo gradino del podio.

Lo ha confermato al rientro dalle vacanze: “È importante spendere del tempo per rilassarsi e stare con la famiglia, che non vedi da molto. Spa ha molte curve veloci e parecchi dislivelli nel corso di un singolo giro, direi che è la mia pista preferita. Sarà interessante vedere come le macchine si comporteranno dopo l’introduzione della direttiva. Al momento non credo che sia molto chiaro quanto possa danneggiare le varie squadre: per quanto ci riguarda non credo che ci danneggerà per forza. Penso che si sia un po’ esagerato con questi cambiamenti: già nelle ultime gare si è visto che la maggior parte dei team aveva più o meno tutto sotto controllo. E anche le squadre che hanno richiesto l’intervento della FIA gestivano la situazione molto meglio".