Nicolò Bulega domina la gara del WDW, ma che è successo ai piloti della MotoGP? Lo spiega Baldassarri: “Marc sta invecchiando e usando la testa”

Quando abbiamo chiesto ai piloti sul podio di questo nuovo atteggiamento di Marc Marquez, che forse per la prima volta in carriera riuncia a una battaglia per scendere in guerra, Lorenzo Baldassarri ci dà una risposta chiarissima: “Penso che a questo punto Marc abbia fatto uno step. Prima avrebbe voluto vincere qualunque cosa, era molto competitivo su tutto. Ed è stato uno dei suoi grandi punti di forza per la velocità e tutto il resto, ma penso che dopo tutti questi anni voglia rischiare meno, sta usando molto di più la testa, anche perché sta invecchiando. E per giocarsi il 10° titolo mondiale questo approccio è molto importante, il campionato è molto lungo. Se vai in full attack mode sei più competitivo, ma a fine anno sono più rischi che altro”.



Lorenzo ha ragione, forse questo Marc Marquez più essere ancora più pericoloso in ottica mondiale. Per scoprirlo ci vorrà pcoo: tra una settimana la MotoGP corre al Sachsenring, la Superbike a Donington.