Ok, ma chi è Ekaterina "Kate" Antropova: l'azzurra di oltre 2 metri che sta incantando la pallavolo mondiale

Classe 2003, a soli 20 anni Ekaterina Antropova - ormai conosciuta al grande pubblico come “Kate” - è già una delle pallavoliste più promettenti del campionato italiano ed internazionale. Nata a Akureyri, in Islanda, da genitori di origine russa, a soli due anni si trasferisce con la famiglia a San Pietroburgo dove trascorre infanzia e parte dell’adolescenza, crescendo trasportata dalla passione per lo sport, un grande punto di contatto con il resto della sua famiglia: la madre è stata infatti portiere di pallamano e il padre ha giocato a basket con il ruolo di pivot. Da subito quindi la bambina è stata introdotta allo sport, iniziando a praticare danza e ginnastica artistica, ma spostandosi presto sulla pallavolo anche grazie a un'altezza che fin dall'infanzia si è dimostrata molto sviluppata. Da qui la decisione della madre, visto il talento della figlia già particolarmente evidente, di tentare il tutto per tutto con un trasferimento in Italia perché - spiegherà la ragazza - "in Italia c’è una grande cultura legata alla pallavolo, con allenatori preparati e competenti".

Sicuramente una scelta di vita non facile che portato madre e figlia in Calabria, dove la madre aveva contatti, per poi spostarsi velocemente a Novara dove Gianni Caprara, celebre allenatore e la moglie Irina Kirillova grande giocatrice russa e oro alle Olimpiadi di Seoul 1988 con l’allora Unione Sovietica, indirizzano le due verso una delle realtà migliori per la crescita di giovani: la Volley Academy Sassuolo. Da lì emergono subito le grandi abilità di Ekaterina tanto che viene promossa in prima squadra in A2, per la quale giocherà la stagione 2020-2021 e dopo poco più di un anno verrà promossa in A1 dove gioca attualmente per la Savino del Bene Scandicci.