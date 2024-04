Ok, ma chi sono i lucky losers nel tennis e perché l'occasione di Lorenzo Sonego a Montecarlo è da non farsi scappare

Non è un momento facile per il tennista italiano Lorenzo Sonego: la stagione è iniziata male, i risultati buoni scarseggiano e anche con l’arrivo della stagione sulla terra rossa la situazione non sembra essere migliorata, vista la sconfitta con Berrettini la settimana scorsa a Marrakech e quella con Bautista-Agut nell’ultimo turno di qualificazione a Montecarlo. Il tennis è però uno sport di sliding doors, le cose possono cambiare in un attimo, e l’occasione che la sorte ha dato a Sonego, è una di quelle da non lasciarsi sfuggire; con il ritiro di Alcaraz, dovuto a un problema all’avambraccio, l’italiano è entrato nel tabellone principale del Master 1000 di Montecarlo come lucky loser, ereditando il tabellone del numero 3 del mondo e quindi anche il suo “bye” al primo turno.

Ok, ma chi sono i lucky loser? Tradotto con un orribile, seppur letterale “perdente fortunato”, il lucky loser è quello che partecipa al tabellone principale di un torneo, nonostante la sconfitta nei turni di qualificazione (quasi sempre l’ultimo), prendendo il posto di un altro giocatore, solitamente infortunato o squalificato. Ci sono dei criteri per stabilire l’ingresso dei lucky loser nel tabellone principale: nei Master 1000, se al termine del torneo di qualificazione non ci sono posti vacanti, l’ordine dei lucky loser sarà definito dalla loro posizione nel ranking ATP (in caso di defezioni dell’ultimo minuto, entrerà per primo il miglior classificato e così via), se invece al termine del torneo di qualificazione ci sono uno o più posti vacanti, avviene un sorteggio, a cui partecipano i giocatori classificati meglio tra quelli in lista, secondo la formula “numero di posti vacanti più uno”. Per fare un esempio, se al termine del tabellone di qualificazione ci sono tre posti vacanti, parteciperanno al sorteggio i quattro giocatori con la classifica più alta in lista.