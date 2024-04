Ok, ma perchè nella Sprint di Jerez si sono stesi in 15? Bagnato e entrate da matti non valgono come scusa

L'otto volte campione del mondo s'è rialzato e, con furia cieca e rischiando pure di rendersi pericoloso, è riuscito a risalire di nuovo fino alla settima posizione, sportellando pesantemente prima Joan Mir e Poi Stefan Bradl. In piedi, quindi, ci sono rimasti veramente in pochi (le cadute in totale sono state 15, con 6 piloti che sono riusciti a ripartire), con Jorge Martin che nel frattempo era tornato in testa e Pedro Acosta, apparso meno in forma del solito, che paradossalmente ha raccolto più del solito chiudendo secondo. Il sabato si stava raddrizzando, grazie alle cadute, anche per Maverick Vinales, che per un attimo s'è ritrovato terzo, con il sogno del podio che, manco a dirlo, s'è infranto sulla stessa pozza d'acqua che ha tradito quasi tutti gli altri. Quasi tutti gli altri, ma non Fabio Quartararo, che così s'è ritrovato quasi miracolosamente sul podio, nonostante una Yamaha sempre più in crisi, e nonostante un Dani Pedrosa che, a quella età e con una moto sperimentale, è stato capace di chiudere in quarta posizione. Quinto posto, infine, per Franco Morbidelli - bravo a restare sempre in sella - e sesta piazza per Raul Fernandez, che ha preceduto Marc Marquez.