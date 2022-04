Paganini non ripete, Bastianini sì. Quella di Enea è l’unica Ducati che vince

Perché, se c’è una certezza nella MotoGP moderna, è che i team satelliti non vincono i mondiali. E perché la Desmosedici di Enea Bastianini non è l’ultima sfornata da Borgo Panigale, con questo ultimo aggiornamento del 2021 che, però, va più forte della moto 2022. Ecco perché Enea Bastianini è il problema: perché evidenzia il problema stesso. Quello di una Ducati che a quanto pare insegue sempre se stessa, nel tentativo di portare evoluzioni su evoluzioni che in questo caso sono andate a minare gli equilibri di una moto che era perfetta e che alla fine del 2021 ha stradominato su quasi tutti i circuiti. Indietro, però, Ducati adesso non può tornare e è chiaro che dopo quattro gare di questo mondiale c’è la necessità di mettersi a tavolino e capire se e come puntare davvero su Enea Bastianini, provando a lasciare un progetto per mettere in mano a quello dell’anno precedente.