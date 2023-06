Papà Vito racconta Antonio Giovinazzi e la vittoria a Le Mans: "Una grande rivincita per lui, ho visto un sorriso che non vedevo da tempo"

Va festeggiato, Antonio, anche - e forse soprattutto - perché non si è mai dato per vinto. La strada per arrivare in Formula 1 è stata complessa e l'addio, doloroso nel 2021, ha reso ancora più difficile la sua strada: "Sappiamo bene che l'addio dalla F1 non è arrivato a causa delle sue prestazioni - racconta Vito Giovinazzi - ma dovuto ad altre cause esterne questo rende tutto più difficile da digerire. Non voglio dare la colpa a nessuno perché sappiamo bene che il mondo delle corse è fatto così però credo che Antonio sia uscito dalla Formula 1 a testa alta, facendosi valere anche nel confronto con un compagno di squadra come Kimi Raikkonen che è un campione del mondo".

Ha continuato a credere nella Ferrari e la Ferrari ha continuato a credere in lui: "Antonio non si è mai arreso. Coletta ci ha creduto tanto, lo ha voluto fortemente in squadra e quindi anche lui è da ringraziare. Poi mio figlio è sempre rimasto a Maranello, sono quasi otto anni che è lì, e non ha mai smesso di avere fiducia nell'azienda. Questo alla fine, insieme al suo talento e al suo impegno, ha pagato e ci ha regalato questa emozione grandissima".

Non si sono ancora visti, papà Vito e Antonio, si vedranno a Monza in occasione del prossimo appuntamento con il WEC e poi ad agosto a casa, in Puglia, per un po' di meritate vacanze. Nel mezzo si sentino, si chiamano e si scrivono, con quella prima indimenticabile chiamata dopo la vittoria della 24 Ore: "Quando ci siamo sentiti dopo la gara, io che sono molto sensibile, ho pianto. Non avevo proprio la forza di parlare, di dirgli qualcosa. Ma è stato bello così. Ho visto un sorriso sul viso di mio figlio che non vedevo da tanto tempo".