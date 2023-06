Pecco Bagnaia ormai fa ciò che vuole in questa MotoGP

Pecco Bagnaia ormai fa ciò che vuole. È inarrivabile. Lui – principe garbato e gentile in un paddock pur sempre rustico – in pista si trasforma. È vero; resta pulito, immacolato, nella guida. Ma non dimentichiamoci che nel venerdì di Assen ha scagliato cazzotti feroci contro il serbatoio della sua Desmosedici. Come fa un pendolare in ritardo sui sedili del Trenitalia fermo, immobile, con trentacinque gradi fuori e tredici dentro. “Chi, Bagnaia?” – sgranerebbero gli occhi i famosi Signori del Bar. Proprio lui. Si arrabbia anche Pecco. Poi torna ai box e, insieme a Cristian Gabarrini e ai ragazzi della Ducati, impiega un battito di ciglia per sistemarsi, ricomporsi, trovare le giuste vie di mezzo. Utilizza la Sprint Race come se fosse una sessione di prove libere aggiuntiva, ma non lo fa con disinteresse, perché nella peggiore delle ipotesi arriva secondo: “Lavoriamo molto bene, ci conosciamo talmente bene che sappiamo dove andare a parare quando siamo in difficoltà e siamo forti in questo. Spesso arriviamo alla domenica pronti, anche se il fine settimana comincia male. Non è la prima volta che succede. In certi casi la Sprint Race ci viene un po' più complicata perché quelle volte in cui sono in difficoltà il venerdì magari poi necessito di più tempo. Però stiamo migliorando sempre di più la moto nuova, la stiamo inquadrando sempre meglio. Siamo arrivati a capire che bisogna sempre trovare un compromesso tra la nuova moto e la GP22. Anche quest’anno ho cominciato facendo diversi errori, ma c’è stata la Sprint Race che mi ha aiutato a stare sempre davanti in classifica”.