Adesso gli è successo di nuovo e a scherzarci su è stato lo stesso protagonista, con Meda che ha pubblicato una sequenza di scatti della caduta rimediata durante una uscita in off road in Sardegna in sella alla Ducati Multistrada e con Jack Miller come compagno di avventura. Il resto lo ha raccontato su Instagram il giornalista: “Quando un traverso è bello è bello. Anche se…ehm…la sequenza poi... Va be, ero in Sardegna, guidavamo le nostre Multistrada V4S, andava tutto da dio. Tutto sotto controllo. Ridevamo e derapavamo felici. Poi mi dicono: quella è una bella curva per riprendere e fotografare un traverso. Peso bene sulla ruota davanti, premere sulla pedana interna in entrata ed esterna in uscita. Ok, tocca a me. Che pressione! Ecco, andata. Niente di niente di rotto. Peró crash!!!! Ma quanto siamo stati bene. Aspettando Misano abbiamo altre avventure in Sardegna da vivere. Aggiungo: il motociclista Miller è bravo in barca a vela e il velista Sirena è forte in moto. Io…meglio che continui a commentarli entrambi!”