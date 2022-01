Race Against Dementia, l’amore e la memoria. Maura Malpetti racconta l’ultima grande battaglia di Jackie Stewart

E il tuo progetto in che cosa consiste?

Quando usiamo il termine demenza pensiamo subito all'Alzheimer ma in realtà si fa riferimento a tutto un ombrello di condizioni che possono impattare memoria e capacità cognitive in modi diversi. Io studio un tipo di demenza che si chiama frontotemporale e alcune condizioni legate a questa, che inizialmente si può manifestare con cambiamenti della personalità dei soggetti che ne sono affetti, toccando la loro memoria o il linguaggio, fino poi ad attaccare anche l'aspetto motorio. Uno degli aspetti che si è visto in questi pazienti è l'infiammazione cronica: in pratica il sistema immunitario nel cervello ad un certo punto risponde a qualcosa, si cronicizza e porta ad un morte cellulare più veloce, che causa i sintomi della demenza. Io con la mia ricerca sto cercando di sviluppare dei nuovi test, a livello di analisi del sangue e immagini del cervello, che possano rivelare l'infiammazione dei pazienti e dirci qualcosa sulla loro malattia: in quanti anni degenereranno, quali aspetti e così via.

Un progetto ambizioso che per te, che sei anche una grande appassionata di Formula 1, deve essere ancora più incredibile. Com'è stato conoscere Jackie Stewart per la prima volta?

Super emozionante. Ci siamo visti per la prima volta al Goodwood Revival e già il contesto era bellissimo, con tutti vestiti come negli anni 50 e 60. Lui è uno molto simpatico, gli piace portarti in giro e farti vedere un sacco di cose, raccontarti storie... Gli altri inglesi del mio gruppo si erano raccomandati di non dire che ero una fan della Ferrari, perché Jackie è scozzese, ma poi ad un certo punto mi ha detto: "Se vuoi ti porto a vedere la collezione delle Ferrari che ci sono qua" e niente, lì non ce l'ho più fatta ed è uscita la fan italiana che è in me, sembravo una bambina. Ma lui si è messo a ridere e ha detto: "Ovviamente sei ferrarista, sei italiana".

Avete fatto altro con lui?

Certo, ci ha portato a vedere le sedi di alcuni team di Formula 1, in particolare la McLaren a Woking e Red Bull a Milton Keynes. Perché Sir Jackie voleva che vedessimo il loro modo di lavorare: ogni team ha un suo "sotto-team" ma tutti comunicano nel modo giusto, non si bloccano mai gli ingranaggi del lavoro... Ed è qualcosa che lui vorrebbe portare nella ricerca e vorrebbe vedere nel nostro modo di lavorare.