Ramon Forcada e l’addio che brucia: “E’ stata una questione politica, avrei continuato con Franco Morbidelli”

“Certo che mi sarebbe piaciuto continuare con Morbidelli – ha detto Forcadaa Motorsport.com – ma non è stato possibile. Le corse sono così, ci sono in ballo mille fattori e nessun obbligo. In queste cose concorrono questioni contrattuali, relazioni, rapporti di sponsorizzazione e alla fine è stata una questione politica". Non c’è rabbia nelle parole del sessantaquattrenne e, tutto sommato, non c’è nemmeno delusione, ma solo la consapevolezza che nel motorsport non sempre le cose seguono il copione che si aveva in mente. Continuerà, quindi, a lavorare con Andrea Dovizioso, con cui si è trovato molto bene nell’ultima parte della stagione ancora conclusa, e all’interno di una squadra, il neonato team RNF WithU, che non poteva permettersi di cambiare troppo.