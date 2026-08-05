Road to Newport: cosa vuol dire per Roger Federer entrare nella Tennis Hall of Fame?

Newport, Rhode Island. Tra il 1870 e il 1900 diventa la destinazione prediletta dei nuovi ricchi, i protagonisti di quella che è passata alla storia come Gilded Age, l’Età dell’Oro che ha visto magnati dell’industria ergere imperi commerciali e dimore estive sull’Oceano Atlantico. Luogo di fuga dal clima della grande città, New York rimaneva sull’orizzonte mentre i capitalisti raggiungevano con facilità quella cittadina di villeggiatura che avrebbe fatto da sfondo a feste esclusive e sport d’élite. Un traguardo, o forse un punto di partenza, per quella corsa allo status sociale che regnava sovrana.

Oggi Newport è ancora simbolo d’eleganza, ma continua a rivolgersi a quella tradizione che ha lasciato un’impronta indelebile. Le dimore un tempo vive aprono le loro porte a curiosi e sognatori, la costa offre un sentiero panoramico nella suggestiva stretta tra l’oceano e le ville storiche, mentre lo sport riecheggia tra vela e racchetta. Per cinquantatré anni, dal 1930 al 1983, Newport ha ospitato l’America’s Cup, l’iconica competizione velica e la gara sportiva più antica del mondo ancora in attività. Dal 1954, invece, la International Tennis Hall Of Fame è casa dei più rivoluzionari protagonisti della storia del tennis. Non solo atleti del tennis tradizionale, ma anche di quello in carrozzina, insieme a figure che, con leadership e impatto, hanno contribuito alla trasformazione di questo sport.