Rubén Xaus: “Niente contro Valentino Rossi, sono felice che ci sia la VR46. Il mio team? Lavoriamo come pazzi”

Nel primo pomeriggio di ieri, in redazione è arrivata una telefonata di Rubén Xaus. Ha letto un articolo di MOW sulle sue dichiarazioni in una diretta con Giovanni Zamagni e, ha spiegato, non voleva dare contro a Valentino Rossi, anzi. Lavora bene con la VR46 ed è felice di farlo. Così ci siamo accordati per un’intervista in modo da farci spiegare meglio il suo punto di vista, cogliendo l’occasione per parlare del suo team e della stagione che è appena iniziata.



Ciao Rubén.



“Mi ha chiamato mezzo mondo per delle cose che io non ho detto. Non va bene scrivere una cosa che non ho detto, io ho detto che è strano che la Petronas, che andava benissimo, domenica non ha funzionato. Ma non ho mai detto che è colpa di Rossi. Sapevo di scatenare una polemica, ma non era certo contro Valentino. Ho parlato della Yamaha, nient’altro. La Yamaha del team Petronas”.



C’era buona fede, non certo l’intenzione di riportare qualcosa che non hai detto.



“Lo so, se non ci fosse stata buona fede non staremmo qui a parlarne. Io sono uno che dice le cose, per esempio ho detto che la strategia di Ducati non è stata perfetta. Se hai visto la gara di quattro anni fa, sai che Dovizioso è stato molto bravo a chiudere le porte. Ma non avevo parlato così di Valentino”.



La prestazione del Team Petronas può essere legata alle gomme?



“Non lo so, non ho letto quello che è successo. Mi ha stupito vedere che chi punta al mondiale non è stato lì durante la gara, è quello che non mi torna. Ma non voglio vedere fantasmi dove non ce ne sono”.



In redazione c’è chi ha pensato che tu volessi far sentire la tua voce perché la VR46 ha un piede in Avintia.



“Non è vero! Io sono contento, ho una voglia di tornarmene a casa che non ti immagini. Abbiamo un circuito, il benzinaio, l’edile, lavoro per una banca, abbiamo una squadra di calcio, gestisco i miei sponsor e le agenzie media… Non vedo le mie figlie e qui lavoro tutto il giorno, sono contento comunque. Se la VR46 è entrata in contatto con noi è perché il team ha meritato di avere un partner come loro. Stiamo facendo bene, era una squadra messa un po’ male e noi abbiamo alzato il livello.