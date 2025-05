Se Lamine Yamal fosse italiano starebbe pulendo i cessi dello spogliatoio. Ma nella nostra Serie A da grandi vecchi mancano le occasioni o il talento?

Gli esempi non mancano. Tra gli attaccanti “emergenti” della Serie A c’è Lorenzo Lucca, che spegnerà 25 candeline il prossimo settembre, mentre il classe 2005 Francesco Pio Esposito, di proprietà dell’Inter e che oggi sta facendo faville allo Spezia, conta ancora 0 minuti in Serie A. Nel 2023 la squadra azzurra raggiungeva una straordinaria finale del Mondiale U20, ma di quei giocatori oggi appena quattro sono titolari in club della massima serie: Ghilardi (Verona), Casadei (Torino), Pisilli e Baldanzi (Roma). Simone Pafundi, considerato una delle maggiori promesse del calcio italiano - Mancini lo fece debuttare in Nazionale maggiore appena 16enne, nel novembre 2022 - quest’anno ha totalizzato solamente 92 minuti in Serie A con l’Udinese, ma spezzettati in 8 partite.

Ma andando un po’ più in profondità si scopre che forse il problema è più complesso di quanto non si direbbe. In Italia senza dubbio si usa molta cautela nei confronti dei giovani, ma dovrebbe essere legittimo domandarsi se i nostri talenti siano così forti come pensiamo. Francesco Camarda, promettente attaccante del Milan classe 2008 ed esordiente più giovane della storia della Serie A, ha dimostrato di non essere ancora al livello richiesto dalla prima divisione, e pure in Serie C con la seconda squadra rossonera ha fatto giusto benino (5 gol in 18 partite). Cesare Casadei, miglior giocatore del Mondiale U20 del 2023 e strappato dal Chelsea all’Inter per 15 milioni quando aveva solo 19 anni, ha faticato a trovare spazio perfino nella seconda divisione inglese, in un contesto dove sicuramente c’è attenzione verso i ragazzi della sua età.