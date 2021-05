Sorridere per un decimo posto in qualifica sembra il colmo per un quattro volte campione del mondo di Formula 1 come Sebastian Vettel. Ma la verità è che un risultato così gli serviva come l’aria. È un’iniezione di fiducia che, se confermata da un buon risultato domani, potrebbe essere l’inizio dell’emancipazione di Sebastian da se stesso. Dalla parte che continua a indurlo in errore, che lo fa mancare di lucidità nei momenti cruciali.

Che lo porta a esitare, come se incespicasse nello svolgere manovre che per lui erano naturali, come un gesto involontario.

Sembra poca roba, un decimo posto. Per la situazione attuale dell’Aston Martin, però, non è oro colato, ma quasi. Vettel è approdato alla Q3, mentre il suo compagno di squadra, Lance Stroll, non ha nemmeno passato il taglio della Q1, nonostante disponesse di un fondo piatto che Seb potrà sfruttare solo da Barcellona. Il team di verde vestito sta attraversando un periodo cupo, che i detrattori della ex Racing Point, ancora scottati dalla guerra dei cloni dello scorso anno, non esiteranno a definire karma. Indotto dagli altri team, che, volendo indebolire la Mercedes delle meraviglie, hanno deciso per un taglio al fondo piatto che ha reciso di netto la competitività della Aston Martin.